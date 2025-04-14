Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:42, 14 апреля 2025Экономика

Работница мебельной фабрики отказалась раскрыть Путину размер своей зарплаты

Путин не смог заставить работницу мебельной фабрики рассказать о своей зарплате
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме онлайн-конференции принял участие в открытии фабрики по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков «Слотекс» во Всеволожске Ленинградской области. Во время мероприятия у него состоялся внезапный разговор с работницей предприятия, пишет «Фонтанка».

Глава государства хотел узнать, сколько ей платят, но женщина отказалась раскрыть точный размер зарплаты. Сначала она объяснила, что ей хватает, а потом, когда Путин спросил второй раз, уточнила, что зарплата среднестатистическая, но не назвала ее.

Позднее уже руководитель предприятия сообщил, что средняя зарплата на фабрике, если не учитывать топ-менеджмент, составляет 100 тысяч рублей в месяц (доходы руководства в разговоре не упоминались). Однако сколько получает участница разговора с президентом, так и не сказал. Таким образом, Путин так и не смог выяснить, какие условия по зарплате имеет женщина.

Как отмечает издание, если судить по опубликованным вакансиям, то оператор производственной линии на фабрике получает от 70 тысяч рублей в месяц, а электромеханик — от 90 тысяч.

Компания «Слотекс», которая является владельцем одной из бывших фабрик IKEA, а новое производство открыто на территории бывшей площадки Ford. Обе компании ушли из страны после 2022 года.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин заявил, что к концу года средняя зарплата россиян достигнет 140 тысяч рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил дедлайн по прекращению огня на Украине

    Лавров заметил в администрации Трампа разумных людей

    Доктор Мясников призвал россиян сделать одну вещь при укусе клеща. Какую?

    Проникшие в дом отца участника СВО грабители арестованы

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала откровенное декольте

    Работница мебельной фабрики отказалась раскрыть Путину размер своей зарплаты

    Стало известно о скором визите эмира Катара в Россию

    Американская певица и подруга Цоя отреагировала на осквернение его стены

    Стали известны причины ухода фигуристки Муравьевой от Плющенко

    Бывшая жена миллиардера Билла Гейтса назвала истинную причину развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше