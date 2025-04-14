Работница мебельной фабрики отказалась раскрыть Путину размер своей зарплаты

Путин не смог заставить работницу мебельной фабрики рассказать о своей зарплате

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме онлайн-конференции принял участие в открытии фабрики по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков «Слотекс» во Всеволожске Ленинградской области. Во время мероприятия у него состоялся внезапный разговор с работницей предприятия, пишет «Фонтанка».

Глава государства хотел узнать, сколько ей платят, но женщина отказалась раскрыть точный размер зарплаты. Сначала она объяснила, что ей хватает, а потом, когда Путин спросил второй раз, уточнила, что зарплата среднестатистическая, но не назвала ее.

Позднее уже руководитель предприятия сообщил, что средняя зарплата на фабрике, если не учитывать топ-менеджмент, составляет 100 тысяч рублей в месяц (доходы руководства в разговоре не упоминались). Однако сколько получает участница разговора с президентом, так и не сказал. Таким образом, Путин так и не смог выяснить, какие условия по зарплате имеет женщина.

Как отмечает издание, если судить по опубликованным вакансиям, то оператор производственной линии на фабрике получает от 70 тысяч рублей в месяц, а электромеханик — от 90 тысяч.

Компания «Слотекс», которая является владельцем одной из бывших фабрик IKEA, а новое производство открыто на территории бывшей площадки Ford. Обе компании ушли из страны после 2022 года.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин заявил, что к концу года средняя зарплата россиян достигнет 140 тысяч рублей.