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13:57, 14 апреля 2025Наука и техника

Обнаружен эффективный метод борьбы с болью в суставах

JAMA Network Open: Йога помогает эффективно справляться с болью при артрозе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Carl Barcelo / Unsplash

Занятия йогой помогают справляться с болью и скованностью при артрозе коленного сустава так же эффективно, как и традиционные силовые упражнения. К такому выводу пришли австралийские исследователи, опубликовавшие результаты в журнале JAMA Network Open.

В исследовании участвовали 117 пациентов с артрозом из Южной Тасмании. Их разделили на две группы: одни занимались йогой, другие — упражнениями на укрепление мышц. Все участники сообщали о болях в колене не ниже 40 мм по 100-миллиметровой шкале, где 0 — отсутствие боли, а 100 — максимальная боль. Программа длилась 24 недели и включала как очные, так и домашние тренировки.

Через 12 недель участники обеих групп сообщили о снижении болевых ощущений, но разница между ними оказалась статистически незначимой. Это означает, что йога была не хуже силовых упражнений по своему обезболивающему эффекту.

Авторы отмечают, что йога может стать хорошей альтернативой или дополнением к классическим методам лечения, особенно для тех, кто предпочитает немедикаментозные подходы. Йога сочетает в себе работу с дыханием, мягкие физические нагрузки и техники осознанности, что также может положительно влиять на качество жизни и уровень тревожности.

Результаты подтверждают: при артрозе коленного сустава йога может быть не просто расслабляющей практикой, но и полноценным способом облегчения боли.

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