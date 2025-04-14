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11:35, 14 апреля 2025Россия

Описана ситуация в Курской области на фоне начала штурма последних укрепрайонов ВСУ

Описана ситуация в приграничных районах Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Описана ситуация в приграничных районах Курской области. Сводку о текущих событиях на линии соприкосновения опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

По его данным, в курском приграничье Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать населенные пункты Горналь и Олешня. Это делается с целью задержать российское наступление вглубь Сумской области, считает автор публикации.

При этом ВСУ готовят линию обороны на территории Сумской области, отмечает канал. Также на случай прорыва украинские войска минируют возможные маршруты движения военной техники.

14 апреля стало известно о проблемах со снабжением подразделений ВСУ в Курской области. Это связано с непрекращающимся огневым воздействием российской артиллерии, которая установила огневой контроль над наземными переправами ВСУ.

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