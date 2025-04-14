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17:37, 14 апреля 2025Экономика

Оценена вероятность возвращения Danone в Россию

Компания Danone не вернется в Россию из-за утраты контроля над бизнесом в стране
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Французская компания Danone не сможет вернуться в Россию из-за утраты контроля над бизнесом в стране. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов.

«Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», — сказал он.

Российская компания H&N считается самым большим молочным холдингом в стране. В 1992-2023 годах Health & Nutrition — дочернее подразделение компаний Danone в России.

За 2024 год выручка Health & Nutrition выросла на 21,6 процента, а объемы производства — на 20,6 процента. Все это опережает темпы роста рынка, где сейчас в стоимостном выражении доля составила 13,2 процента. Кроме того, в прошлом году компания представила на рынке 30 новинок, в том числе греческий йогурт «Простоквашино», линейки безлактозной «Актибио» и десертных творожков «Даниссимо». Все они показывают рост продаж более чем на 20 процентов.

Как сообщал гендиректор Якуб Закриев, 2024 год стал важным этапом в развитии компании, поскольку удалось укрепить позиции на рынке, продемонстрировать впечатляющий рост, ввести инновационные технологии в производство и расширить ассортимент.

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