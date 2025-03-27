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15:10, 27 марта 2025Экономика

Самый большой молочный холдинг в России подвел итоги 2024 года

Самый большой молочный холдинг в России H&N подвел финансовые итоги 2024 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская компания Health & Nutrition (H&N), считающаяся самым большим молочным холдингом в стране, подвела финансовые итоги 2024 года. Данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что 2025 год компания начала с хорошим ростом финансовых показателей. Все это, как отмечается, стало возможным «благодаря грамотному менеджменту, инновациям и стратегии продвижения брендов», а также повышению эффективности производственных процессов для успешного удовлетворения потребностей рынка.

Говоря про выручку за 2024 год, в компании заявили о росте на 21,6 процента, объемы производства же повысились на 20,6 процента. Все это опережает темпы роста рынка, где сейчас в стоимостном выражении доля составила 13,2 процента.

В 2024-м H&N представила на рынке 30 новинок, в том числе греческий йогурт «Простоквашино», линейки безлактозной «Актибио» и десертных творожков «Даниссимо». Все они показывают рост продаж более чем на 20 процентов.

В компании также отметили, что активно развивают экспортное направление. Им уже удалось организовать поставки в Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению и Монголию. Также там начинают отгрузку молока «Простоквашино» в Китай, ведется работа для скорейшего выхода H&N на рынок Ближнего Востока (ОАЭ, Катар и КСА).

В заключение гендиректор Якуб Закриев отметил, что «2024 год стал важным этапом в развитии компании». H&N удалось укрепить позиции на рынке, продемонстрировать «впечатляющий рост», вводить инновационные технологии в производство и расширить ассортимент.

Мы гордимся тем, что остаемся верны своим ценностям — качеству, ответственности и заботе о наших клиентах. Уверен, что впереди нас ждут новые возможности для роста, которые мы используем для укрепления наших лидерских позиций

Якуб Закриевгендиректор H&N

H&N — самый большой молочный холдинг в России, занимающийся также производством продуктов на растительной основе. В 1992-2023 годах считался дочерним подразделением компаний Danone в России. Все производство сохраняется на 12 заводах, 90 процентов изготавливаемого относится к категории здорового питания.

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