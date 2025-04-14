Отца с сыном обвинили в теракте за поджог на железной дороге в российском городе

В Петербурге задержали отца с сыном за поджог двух релейных шкафов на ж/д

Сотрудники правоохранительных органов задержали отца с сыном за поджог двух релейных шкафов на окраине Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Недавно произошел сильный пожар рядом со станцией «Лигово» на юго-западе города. Движение поездов пришлось задержать на полчаса. Огнем было уничтожено два релейных шкафа. По горячим следам силовики вышли на след поджигателей.

На оперативном видео показано, как сотрудники правоохранительных органов задерживают подозреваемых.

Ими оказались 46-летний Артем и его 23-летний сын Александр, ранее судимые за кражу. На допросе они признались, что за поджог им обещали вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Однако украинские мошенники их обманули.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Поджигателям грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для пятерых фигурантов дела о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево наказание от 13 до 19 лет лишения свободы.

