Пятерым россиянам запросили от 13 до 19 лет колонии за поджог вертолета по заказу Киева

Прокурор запросил до 19 лет пятерым поджигателям вертолета в Остафьево

На слушаниях во Втором западном окружном военном суде начались прения сторон по уголовному делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил для пятерых подсудимых наказание от 13 до 19 лет лишения свободы. Максимальный срок он предложил для Станислава Хамидулина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), минимальный — Анастасии Мочалиной.

Ранее на суде прокурор огласил обвинительное заключение, из которого следует, что фигуранты дела получили от украинского куратора 10 тысяч рублей в криптовалюте и взяли еще микрозайм для совершения преступления — они купили розжиг, бензин, кусачки, а также лимонад в бутылках для изготовления зажигательного устройства. Этими же деньгами подсудимые расплатились за такси и оплатили арендованную квартиру, в которой отсиживались после теракта.

За поджог поисково-спасательного вертолета судят уроженцев Норильска Станислава Хамидулина, Даниила Ямскова, Никиту Булгакова, Романа Яковца и Анастасию Мочалину. Из Норильска они переехали в Москву. У мужчин среднее образование, а девушка училась на первом курсе столичного вуза.

По данным следствия, молодые люди также причастны к поджогу релейного шкафа на железной дороге. Украинская спецслужба завербовала Хамидулина, а он уже привлек остальных сообщников.

26 апреля 2024 года они проникли на территорию аэропорта и подожгли вертолет Ка-32, который принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр» и находился на стоянке. Произошедшее молодые люди сняли на видео, которое было опубликовано в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины. Ущерб составил не менее 700 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ и МВД задержали поджигателей в аэропорту Домодедово, они заключены под стражу.