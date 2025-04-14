Фигурант дела о поджоге вертолета на российском аэродроме попросил отправить его на СВО

Ямсков, обвиняемый в поджоге вертолета в Остафьево, попросился на СВО

Пятерым россиянам запросили от 13 до 19 лет колонии за поджог вертолета по заказу Киева

Начало событий в новости Пятерым россиянам запросили от 13 до 19 лет колонии за поджог вертолета по заказу Киева

Один из пяти фигурантов уголовного дела о поджоге вертолета МЧС в аэропорту «Остафьево» Даниил Ямсков попросил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании 2-го Западного окружного военного суда адвокат подсудимого сообщила, что Ямсков подал ходатайство, в котором изъявил желание отправиться в зону боевых действий.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, запросил для пятерых подсудимых наказание от 13 до 19 лет лишения свободы. Максимальный срок он предложил для Станислава Хамидулина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), минимальный — для Анастасии Мочалиной.

По данным следствия, они получили от украинского куратора 10 тысяч рублей в криптовалюте и взяли еще микрозайм для совершения преступления: купили розжиг, бензин, кусачки, а также лимонад в бутылках для изготовления зажигательного устройства. Этими же деньгами подсудимые расплатились за такси и оплатили арендованную квартиру, в которой отсиживались после теракта.

За поджог поисково-спасательного вертолета судят уроженцев Норильска Станислава Хамидулина, Даниила Ямскова, Никиту Булгакова, Романа Яковца и Анастасию Мочалину. Из Норильска они переехали в Москву. У мужчин среднее образование, а девушка училась на первом курсе столичного вуза.

По данным следствия, молодые люди также причастны к поджогу релейного шкафа на железной дороге. Украинская спецслужба завербовала Хамидулина, а он привлек остальных сообщников.

26 апреля 2024 года они проникли на территорию аэропорта и подожгли вертолет Ка-32, который принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр» и находился на стоянке. Произошедшее молодые люди сняли на видео, которое было опубликовано в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины. Ущерб составил не менее 700 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ и МВД задержали поджигателей в аэропорту Домодедово, они заключены под стражу.