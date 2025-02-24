Стали известны подробности подготовки теракта в российском аэропорту

ТАСС: Обвиняемые в поджоге вертолета в Остафьево взяли микрозайм для теракта

На слушаниях во Втором западном окружном военном суде прокурор огласил обвинительное заключение по уголовному делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В документе раскрываются подробности подготовки теракта, в совершении которого обвиняются пять человек. Из него следует, что они получили от украинского куратора 10 тысяч рублей в криптовалюте и взяли еще микрозайм для совершения преступления — они купили розжиг, бензин, кусачки, а также лимонад в бутылках для изготовления зажигательного устройства. Этими же деньгами фигуранты дела расплатились за такси и оплатили арендованную квартиру, в которой отсиживались после теракта.

За поджог поисково-спасательного вертолета судят уроженцев Норильска Станислава Хамидулина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Даниила Ямскова, Никиту Булгакова, Романа Яковца и Анастасию Мочалину. Из Норильска они переехали в Москву. У мужчин среднее образование, а девушка училась на первом курсе столичного вуза.

По данным следствия, молодые люди также причастны к поджогу релейного шкафа на железной дороге. Украинская спецслужба завербовала Хамидулина, а он уже привлек остальных сообщников.

26 апреля 2024 года они проникли на территорию аэропорта и подожгли там вертолет Ка-32, который принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр» и находился на стоянке. Произошедшее молодые люди сняли на видео, которое было опубликовано в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины. Ущерб составил не менее 700 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ и МВД задержали поджигателей в аэропорту Домодедово, они заключены под стражу.