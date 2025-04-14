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13:50, 14 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее доллара после падения курса ниже 82 рублей

Экономист Анисимова: Курс доллара вернется к диапазону 85–88 рублей за доллар
Юлия Сычева

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Курс доллара на международной платформе Forex достиг минимума в 80,9 рубля на фоне снижения глобального индекса доллара и относительного укрепления рубля, вызванного структурными особенностями отечественного рынка, объяснила директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова. Своим мнением экономист поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Анисимова рассказала, что триггером для снижения курса стала общая слабость американской валюты на международных рынках из-за нарастающей нестабильности торговой политики США. Резкое повышение импортных тарифов по решению Дональда Трампа в рамках нового витка торговой войны, особенно с Китаем и странами Северной Америки, вызвало недоверие инвесторов и усиление волатильности на валютных рынках, считает эксперт.

Еще одной причиной стало сохранение в России низких объемов импорта, вызванных высокой стоимостью кредитных средств, что снижает спрос на иностранную валюту, указала экономист. Тем самым рубль, по ее мнению, получил временную поддержку, несмотря на отсутствие фундаментальных факторов роста. При этом экономист подчеркивает, что долгосрочная устойчивость текущего курса вызывает сомнения.

Даже временное ослабление доллара не создает оснований для устойчивого укрепления российской валюты

Анна Анисимоваэкономист

По прогнозу Анисимовой, более вероятным сценарием на ближайшие месяцы может стать возврат к диапазону 85–88 рублей за доллар при ухудшении внешнеполитического фона или росте импорта. Таким образом, укрепление рубля пока следует рассматривать как конъюнктурное явление, а не как долговременный тренд, заключила экономист.

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Ранее сообщалось, что в ходе торгов в понедельник, 14 апреля, курс доллара на международном рынке Форекс упал ниже отметки в 82 рубля впервые с 19 марта. На минимуме курс доллара падал до 80,9 рубля.

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