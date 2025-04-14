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16:26, 14 апреля 2025Из жизни

Пенсионерка шлепнула внучку тапком и оказалась за решеткой

В Турции 80-летняя пенсионерка ударила внучку тапком, теперь ей грозит тюрьма
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hitomi Bremmer / Unsplash

80-летняя жительница Турции рискует оказаться за решеткой из-за того, что ударила внучку тапком. Об этом пишет Sabah.

Пенсионерка Асие Кайтан, живущая в городе Денизли на юго-западе страны, взяла на себя заботы о внучке Вурал после того, как ее родители развелись. Женщина иногда проявляла строгость, опасаясь за благополучие 18-летней девушки. Вечером 9 августа 2024 года Вурал сообщила бабушке, что собирается погулять с друзьями. Сочтя идею неудачной, Кайтан заперла дверь, чтобы внучка не смогла уйти. Вурал стала спорить с ней и попыталась открыть дверь, тогда бабушка схватила тапок и шлепнула ее по руке. В ответ внучка ударила бабушку по голове телефоном, в результате чего у Кайтан началось кровотечение.

Встревоженная Вурал вызвала скорую помощь. В итоге их домашний конфликт привел к скандалу. Несмотря на то, что ни Кайтан, ни Вурал не обращались в полицию с жалобами, информация о происшествии была зафиксирована и передана правоохранителям. После непродолжительного расследования было возбуждено уголовное дело, и прокуратура сообщила пенсионерке, что ей грозит тюрьма.

В судебных документах отмечается, что тапок, использованный Кайтан — это оружие, а Вурал действовала в целях самообороны. Бабушку также обвинили в «лишении свободы», так как она заперла внучку в доме. 25 февраля суд приговорил Асие Кайтан к пяти годам тюрьмы за «лишение свободы с применением силы» и использование «оружия» против внучки. Позже срок был сокращен до четырех лет и двух месяцев, но адвокат Кайтан подал апелляцию. Если апелляционный суд оставит приговор в силе, пенсионерка, которая с трудом ходит, отправится в тюрьму.

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