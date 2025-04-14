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15:07, 14 апреля 2025Экономика

Перспективы России на мировом энергорынке оценили

Кабмин РФ: Россия сохранит лидирующие позиции на мировом энергорынке к 2050 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Власти РФ утвердили обновленную энергетическую стратегию, рассчитанную до 2050 года. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Согласно основным положениям документа, РФ сохранит за собой лидирующие позиции в мире по запасам и добыче ключевых энергоресурсов. Речь идет о нефти, газе, угле и уране.

Обеспеченность России нефтью власти оценили более чем в 65 лет при сохранении текущего уровня добычи. Доля РФ в мировых запасах сырья, согласно оценке правительства, составляет 15 процентов. По этому показателю Россия занимает третье место на глобальном уровне, а по добыче — 10 процентов (вторая строчка).

Что касается природного газа, то нынешних запасов стране хватит еще на 100 лет. По запасам РФ сохраняет за собой первое место в мире, доля ее добычи составляет 16 процентов от общемировой. В угольной отрасли запасов хватит на ближайшие 500 лет. В настоящее время доля России в структуре глобальных запасов этого вида топлива составляет 6,9 процента (пятое место), а по добыче — 5 процентов (шестое). В атомной же промышленности показатели РФ находятся на уровнях в 8 и 5 процентов соответственно (четвертое и шестое места).

В начале лета 2023 года заместитель главы Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Александр Смирнов оценивал обеспеченность России газом в 90 лет. Суммарные запасы на месторождениях РФ он оценил в 67 триллионов кубометров. Что касается шельфовых резервов нефти, то их, по мнению министра энергетики Сергея Цивилева, стране хватит на ближайшие 32 года.

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