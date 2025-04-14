Песков рассказал о графике Путина и совещании с правительством

Представитель Кремля Песков: Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин 14 апреля проведет совещание с правительством страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня — где-то после 15:00 — сегодня мы ожидаем совещание с членами правительства РФ», — сказал он.

По словам представителя Кремля, основной темой на повестке дня у главы государства является развитие лесной промышленности.

Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ). Во время мероприятия он заявил, что в течение ближайших десяти лет на строительство новых кораблей планируется потратить 8,4 триллиона рублей.