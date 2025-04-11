Путин анонсировал расходы на строительство новых кораблей для ВМФ России

Путин: На развитие ВМФ в следующие 10 лет направят 8,4 трлн рублей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на строительство новых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в течение ближайших десяти лет планируется потратить 8,4 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидаемые расходы он анонсировал на совещании по вопросам развития ВМФ, отметив, что перед мероприятием отдельно обсудил эту тему с главой Минфина Антоном Силуановым.

«Эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружений», — сказал глава государства, подчеркнув, что речь идет о вопросе принципиального характера.

Как следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля, Путин также рассказал на совещании о том, что для Военно-морского флота в России за последние пять лет построили 49 кораблей различных классов, были введены четыре стратегические подводные лодки типа «Борей А» и четыре многоцелевых лодки «Ясень М».