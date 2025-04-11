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16:56, 11 апреля 2025Экономика

Путин анонсировал расходы на строительство новых кораблей для ВМФ России

Путин: На развитие ВМФ в следующие 10 лет направят 8,4 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на строительство новых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в течение ближайших десяти лет планируется потратить 8,4 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидаемые расходы он анонсировал на совещании по вопросам развития ВМФ, отметив, что перед мероприятием отдельно обсудил эту тему с главой Минфина Антоном Силуановым.

«Эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружений», — сказал глава государства, подчеркнув, что речь идет о вопросе принципиального характера.

Как следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля, Путин также рассказал на совещании о том, что для Военно-морского флота в России за последние пять лет построили 49 кораблей различных классов, были введены четыре стратегические подводные лодки типа «Борей А» и четыре многоцелевых лодки «Ясень М».

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