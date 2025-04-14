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11:04, 14 апреля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о жребии на болтах в украинской армии

В ВСУ солдатам предлагали тянуть жребий на болтах перед отправлением на позиции
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) командование предлагало солдатам тянуть жребий на болтах перед отправлением на позиции. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Сергей Коротков, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Командир подошел, говорит, мол, вот есть три шурупа, один короткий, кто его вытянет — тот остается здесь. Получилось так, что Виталя вытащил короткий, а нас с Белым отправили [на позиции]», — рассказал пленный боец ВСУ.

Коротков добавил, что при отправлении на позицию он не смог получить конкретной информации от старшего по званию. Он подчеркнул, что точного приказа от командования ВСУ не было.

Ранее украинский пленный охарактеризовал проблемы ВСУ тремя словами. По его наблюдениям, в украинской армии происходят «воровство, бардак и брехня».

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