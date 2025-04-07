Украинский пленный охарактеризовал проблемы ВСУ тремя словами

Украинский пленный Мелещенко: В ВСУ бардак, брехня, воровство

Украинские военные не проходят должной подготовки, испытывают проблемы с комплектованием и ощущают упадок морального духа. Тремя словам проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) охарактеризовал пленный украинский боец Руслан Мелещенко, передает РИА Новости.

«Ни комиссии, ни учебной подготовки — ничего. В окопе обстреляли — контузило три раза. (...) Так что бардак, брехня, воровство», — заявил военный.

Он добавил, что его подразделение отказалось возвращаться на позиции после ротации, поскольку большая часть соединения состояла из мужчин старше 50 лет.

Ранее украинский пленный Василий Потапенко рассказал о судьбе дезертиров из ВСУ. По его словам, в случае поимки таких солдат отправляют на передовую «в один конец».