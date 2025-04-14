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15:25, 14 апреля 2025Россия

Почти 500 мигрантов ночевали на улице в российском городе ради одной цели

Почти 500 мигрантов ночевали на улице в Екатеринбурге ради постановки на учет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Почти 500 мигрантов ночевали на улице Сулимова в Екатеринбурге ради одной цели. Все пришедшие иностранцы желали встать на учет. Об этом стало известно Ura.ru.

Корреспондент российского агентства отметил, что в городе из-за огромной очереди талонов не хватает, и граждане записываются на прием в обычной тетради.

«На завтра уже записались 180 человек, следующий будет 181», — пояснил журналисту человек из черной Toyota Camry, куда подходят иностранцы.

Также, по сведениям Ura.ru, не всех пришедших удастся принять в миграционном центре. Учреждение начинает работу примерно с 9:00, однако посетителей запускают спустя час.

Ранее сообщалось, что в Красноярске представители силовых структур накрыли овощебазу миллионера Рашада Гасанова, расположенную на Северном шоссе, и вывезли с территории 20 мигрантов.

ЖЗЛ
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