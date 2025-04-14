Под Москвой мужчина лишился четырех пальцев и вернул три из них благодаря одному решению

Житель Сергиева Посада отрезал себе четыре пальца и вернул три из них

В Подмосковье мужчина лишился пальцев и смог минимизировать ущерб благодаря одному решению. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Житель Сергиева Посада случайно отпилил четыре пальца на правой руке. Не растерявшись, он решил сразу же обратиться в местную больницу. Оттуда его отправили в московский Центр микрохирургии.

По итогам 13-часовой операции хирурги смогли вернуть россиянину три из четырех пальцев. Пришить не удалось только мизинец. Мужчину выписали через десять дней, сейчас ему предстоит пройти курс реабилитации.

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