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13:51, 14 апреля 2025Россия

Под Москвой мужчина лишился четырех пальцев и вернул три из них благодаря одному решению

Житель Сергиева Посада отрезал себе четыре пальца и вернул три из них
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kozak_photo / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье мужчина лишился пальцев и смог минимизировать ущерб благодаря одному решению. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Житель Сергиева Посада случайно отпилил четыре пальца на правой руке. Не растерявшись, он решил сразу же обратиться в местную больницу. Оттуда его отправили в московский Центр микрохирургии.

По итогам 13-часовой операции хирурги смогли вернуть россиянину три из четырех пальцев. Пришить не удалось только мизинец. Мужчину выписали через десять дней, сейчас ему предстоит пройти курс реабилитации.

Ранее в Нефтеюганске 17-летняя девушка упала с седьмого этажа. Ей удалось выжить благодаря сугробу, смягчившего падение. У пострадавшей диагностировали перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

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