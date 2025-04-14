Попавшего в беду кота спасли под Воронежем

В городе Семилуки спасли кота, который два дня просидел на столбе. Об этом сообщает новостной портал «Блокнот».

Попавшее в беду животное спас доброволец воронежского регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» (ВСКС) Алексей Архипов. Мужчина получил сообщения о коте, после чего выехал на спасательную операцию. Столб, на котором сидел кот, был без напряжения. Добровольцу удалось снять животное и вернуть его в безопасное место

«Это еще раз доказывает, что настоящие герои живут среди нас! Алексей Иванович, спасибо Вам за Вашу отзывчивость и готовность прийти на помощь в любой ситуации! Вы настоящий пример для подражания», — написали представители ВСКС в соцсетях.

Ранее в апреле в Подмосковье спасли провалившуюся в двухметровую яму собаку.