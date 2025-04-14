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18:16, 14 апреля 2025Моя страна

В Подмосковье спасли провалившуюся в двухметровую яму собаку

В Подмосковье работники Мособлпожспаса спасли собаку из двухметровой ямы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

В Подмосковье работники Мособлпожспаса спасли собаку, которая во время прогулки с хозяевами провалилась в двухметровую яму в асфальте. Об этом сообщает «Радио 1».

Инцидент произошел в поселке Осаново-Дубовое. В пожарную часть позвонила хозяйка питомца. «Воды на дне ямы не было, так что утонуть собака не могла, но и выбраться самостоятельно и даже с помощью хозяев была не в состоянии», — говорится в сообщении Мособлпожспаса.

Спасатели спустились вниз по лестнице и вызволили животное.

Ранее подростки в другом российском городе, Адлере, спасли кота с крыши магазина и попали на видео. На размещенных в сети кадрах видно, как один молодой человек придерживает второго, пока тот ползет наверх.

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