В Подмосковье спасли провалившуюся в двухметровую яму собаку

В Подмосковье работники Мособлпожспаса спасли собаку из двухметровой ямы

В Подмосковье работники Мособлпожспаса спасли собаку, которая во время прогулки с хозяевами провалилась в двухметровую яму в асфальте. Об этом сообщает «Радио 1».

Инцидент произошел в поселке Осаново-Дубовое. В пожарную часть позвонила хозяйка питомца. «Воды на дне ямы не было, так что утонуть собака не могла, но и выбраться самостоятельно и даже с помощью хозяев была не в состоянии», — говорится в сообщении Мособлпожспаса.

Спасатели спустились вниз по лестнице и вызволили животное.

Ранее подростки в другом российском городе, Адлере, спасли кота с крыши магазина и попали на видео. На размещенных в сети кадрах видно, как один молодой человек придерживает второго, пока тот ползет наверх.

