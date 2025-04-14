Председателя Конгресса русских общин задержали в Кишиневе

В аэропорту Кишинева задержали председателя Конгресса русских общин Валерия Клименко. Он возвращался из России, передает RT.
Как сообщил Клименко, он был задержан сразу по прилете в Молдавию. «Пограничники задержали, паспорт отобрали», — рассказал политик.
Он уточнил, что причины задержания ему никто не назвал. Клименко летал в Россию, чтобы принять участие в форуме «Евразия — территория ценностей».
Вечером 12 апреля стало известно, что при аналогичных обстоятельствах в кишиневском аэропорту задержали главу совета российских соотечественников Алексея Петровича.