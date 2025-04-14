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01:17, 14 апреля 2025Бывший СССР

Председателя Конгресса русских общин задержали в Кишиневе

В аэропорту Кишинева задержали председателя Конгресса русских общин Клименко
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В аэропорту Кишинева задержали председателя Конгресса русских общин Валерия Клименко. Он возвращался из России, передает RT.

Как сообщил Клименко, он был задержан сразу по прилете в Молдавию. «Пограничники задержали, паспорт отобрали», — рассказал политик.

Он уточнил, что причины задержания ему никто не назвал. Клименко летал в Россию, чтобы принять участие в форуме «Евразия — территория ценностей».

Вечером 12 апреля стало известно, что при аналогичных обстоятельствах в кишиневском аэропорту задержали главу совета российских соотечественников Алексея Петровича.

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