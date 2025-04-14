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16:11, 14 апреля 2025Силовые структуры

Призывающий взрывать москвичей российский блогер получил срок в колонии

В Башкирии суд дал призывавшему взрывать москвичей блогера к 3 годам колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Башкирии Центральный окружной военный суд приговорил 44-летнего YouTube-блогера из Стерлитамака Рустама Абсалямова к трем годам лишения свободы за призывы взрывать москвичей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

Он признан виновным по статье о публичном оправдании терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием интернета.

Как установил суд, с августа 2022 года по август 2023 года фигурант вел прямые эфиры на своём профиле в YouTube, во время которых он призывал взорвать москвичей.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи обвинили 66-летнюю местную жительницу в поддержке легиона «Свобода России» (организация признана в России террористической) из-за размещенного ею видео во «ВКонтакте».

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