Российскую пенсионерку обвинили в поддержке легиона «Свобода России» из-за видео

В Москве пенсионерку обвинили в поддержке легиона «Свобода России»

В Москве следователи обвинили 66-летнюю местную жительницу в поддержке легиона «Свобода России» (организация признана в России террористической) из-за размещенного ею видео во «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 322.1(«Организация незаконной миграции») УК РФ. Она арестована и включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

По версии следствия, пенсионерка разместила на своей страничке в соцсети видеозаписи с комментариями в поддержку террористической организации.

Ранее в Новгородской области суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя, планировавшего уехать на Украину и принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.