Производители мебели в России захотели избавиться от конкурентов из недружественных стран

«Ъ»: Производители мебели в РФ захотели ввести заградительные пошлины на импорт

Производители мебели в России обратилась в Минпромторг с просьбой ввести заградительные пошлины на импорт. О том, что российские компании захотели избавиться от зарубежных конкурентов путем ужесточения торговли, сообщает «Коммерсантъ».

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) обратилась в Минпромторг с просьбой установить заградительные пошлины на импортную продукцию из недружественных стран. Работать над тарифами предлагают усилиями Минпромторга, Федеральной таможенной службы (ФТС) и представителей отрасли.

Последнее время поставки импортной мебели в России сокращались под давлением санкций и логистических ограничений. Так, с 2021 по 2023 год объемы продаж уменьшились почти на треть — со 184 до 128 миллиардов рублей (минус 30,4 процента). Однако, как отмечает президент АМДПР Александр Шестаков, в 2024-м продажи мебели из недружественных стран, в том числе из Италии и Германии, превысили 30 миллиардов рублей.

Восстановить поставки иностранным компаниям, по мнению Шестакова, помогают отсутствие прямых санкций и сохраненные логистические цепочки. К концу 2025 года продажи мебели из недружественных стран вырастут до 40 миллиардов рублей, что повлияет на сокращение внутреннего производства. Компенсировать падение объемов с помощью поставок за рубеж российские производители не смогут: в недружественные поставки запрещены, а в дружественных действуют пошлины в размере 30-60 процентов.

Согласно опросам, больше всего в России ожидают возвращения шведского бренда IKEA, занимающегося продажами мебели и товаров для дома. В исследовании онлайн-платформы Webbankir приняли участие в общей сложности 3 тысячи респондентов по всей России. Возвращение шведского ретейлера с большой надеждой ждут 42,3 процента опрошенных. В тройку лидеров по этому показателю также вошли южнокорейский производитель электроники Samsung, набравший 39,8 процента голосов россиян, и немецкий бренд спортивной одежды Adidas (30,8 процента).