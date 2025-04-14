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20:53, 14 апреля 2025Силовые структуры

Проникшие в дом отца участника СВО грабители арестованы

В Удмуртии суд арестовал двоих мужчин, ограбивших дом отца участника СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Удмуртии Сарапульский районный суд на два месяца арестовал двоих мужчин, проникших в дом отца участника специальной военной операции (СВО), и укравших у него строительные инструменты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, фигуранты — двое жителей Ижевска, в состоянии алкогольного опьянения, приехали в село Колесниково и незаконно проникли в дом пострадавшего. Они знали, что он — отец не вернувшегося участника СВО, который получил от государства денежную выплату за сына. Злоумышленники не обнаружили деньги в доме и в счет долга забрали у мужчины строительные инструменты на сумму 28 тысяч 100 рублей.

Ранее сообщалось, что в Калининграде пятеро человек похитили участника спецоперации (СВО) и два дня держали его в плену.

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