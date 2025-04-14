Путин призвал установить на «Волгонефти-212» саркофаг

Путин призвал установить саркофаг на затонувший танкер «Волгонефть-212»

Президент России Владимир Путин призвал установить саркофаг на танкер «Волгонефть-212», который затонул в Черном море. Об этом она заявил во время совещания с членами кабмина, слова главы государства приводит агентство РИА Новости.

Президент напомнил, что одно судно уже было полностью демонтировано, а другое в данный момент лежит на глубине 20 метров. «Предполагается саркофаг на него сверху, так сказать, наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне», — подчеркнул он.

Ранее в апреле в Минтрансе пришли к выводу, что причинами крушения обоих танкеров «Волгонефть» в Черном море является невыполнение сезонных ограничений по плаванию и нехватка квалифицированных кадров. По результатам расследования в ведомстве предложили предпринять меры, помогающие предотвратить подобные аварии в будущем.