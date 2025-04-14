Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2025 году

Песков: Прямая линия с Путиным в 2025 году вновь состоится

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году вновь состоится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, этот формат подтвердил востребованность и ценность, поэтому он есть в планах на год.

«Прямая линия в этом году будет», — анонсировал представитель Кремля.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, прошедшей в декабре 2024 года. Российскому правительству было поручено представить предложения о сокращении периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Помимо этого, российские власти, по поручению Путина, вместе с Минобороны и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей должны обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от украинской армии, по принципу «одного окна».