Опубликованы поручения Путина по итогам прямой линии

Президент Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшей прямой линии

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, прошедшей в декабре 2024 года. Все они были опубликованы в официальном Telegram-канале Кремля.

Так, российскому правительству было поручено представить предложения о сокращении периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Помимо этого, российские власти, по поручению Путина, вместе с Минобороны и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей должны обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от украинской армии, по принципу «одного окна».

До этого Путин поручил до 1 июля проработать вопрос о внедрении обязательной геномной регистрации участников спецоперации. Идею сбора ДНК-материала предложила Юлия Белехова из «Комитета семей воинов Отечества».