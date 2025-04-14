Работавший в Германии хирург вернулся для службы на СВО

Практиковавшийся в клинике «Шарите» хирург вернулся в Россию для службы на СВО

Российский хирург Дмитрий, работавший в ФРГ и проходивший практику в клинике «Шарите», рассказал, что решил вернуться в Россию для службы в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Хирурнг рассказал, что решил участвовать в спецоперации в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона. Он также сообщил, что Воронежский государственный медицинский университет им. Бурденко отправлял студентов на практику в берлинскую клинику «Шарите». Это позволило ему уехать в Германию и стать там практикующим хирургом.

«Студентом я работал, точнее как студент проходил практику в "Шарите". Это одна из лучших клиник мира. До февраля 2024 года я жил и работал в Германии», — сообщил он.

Ранее российская медсестра из Оренбурга Виктория Колчина на протезах захотела вернуться на СВО. «Наверное, срабатывает установка "кто, если не я?"», — объяснила она свое желание.