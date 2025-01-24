Российская медсестра на протезах захотела вернуться на СВО

Медсестра из Оренбурга на протезах захотела вернуться на СВО

Медсестра из Оренбурга Виктория Колчина на протезах захотела вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, где ранее получила ранение, пишет «Комсомольская правда».

Впервые россиянка отправилась на фронт в июне 2023 года. В ее обязанности входило добираться до получивших тяжелые ранения солдат, которые не могли самостоятельно подняться и оказывать им первую помощь: она останавливала кровь, вкалывала им обезболивающие и передавала врачам.

Во время выполнения задания украинский дрон подлетел к женщине сзади и ударил в ноги — она получила тяжелое ранение, и с апреля 2024 года находится на лечении. Вместе с тем она заявляет о планах встать на протезы и снова отправиться на СВО — в «желтую зону».

«Наверное, срабатывает установка "кто, если не я?"», — объяснила свое желание Колчина.

Ранее жительница Башкирии вернулась с СВО и родила сына. Она работала в госпитале помощником хирурга, а сейчас находится в декретном отпуске.