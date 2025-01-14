Россиянка вернулась с СВО и родила сына

Жительница Башкирии вернулась с СВО и родила сына

Жительница Башкирии вернулась со специальной военной операции (СВО) на Украине и родила сына. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель госкомюстиции республики Владимир Спеле.

Мальчик родился накануне Рождества, 6 января. Его назвали Арсением. Это третий ребенок в семье. Как уточнил чиновник, это была первая в 2025 году регистрация рождения в Зианчуринском районе российского региона.

Россиянка является участницей СВО. Она работала в госпитале помощником хирурга, а сейчас — находится в декретном отпуске.

Ранее сообщалось о волонтере с Урала, которая отправилась на фронт с младенцем, чтобы отвезти российским бойцам гуманитарную помощь.