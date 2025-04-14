Расчленивший подругу россиянин зарабатывал на футболках с жертвой и попал под статью

Расчленителя Коэна, зарабатывающего на мерче с убитой, привлекли за хулиганство

Правоохранительные органы составили административный протокол на жителя Владивостока Виктора Коэна, отсидевшего почти 10 лет за расправу над подругой — 26-летней Галиной Колядзинской, а после освобождения из колонии начавшего зарабатывать на мерче с расчлененной жертвой и отсылками к своему преступлению. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В отношении мужчины составлен протокол по статье 20.1 за мелкое хулиганство. Параллельно Следственный комитет России проводит проверку после публикаций в прессе о том, что в местах лишения свободы Коэн вел трансляции в интернете, в которых негативно высказывался о Колядзинской, а после освобождения стал продавать тематические футболки, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Мужчина выпускал мерч с принтами, изображающими мясорубку, с помощью которой измельчал останки подруги, или юмористические ролики на тему, что делать, если вы расправились с человеком. После скандала мужчина заявил, что не понимает поднявшегося общественного резонанса.

Колядзинская пропала во Владивостоке в 2011 году. Ее парень Коэн признался в совершении преступления. Он рассказал силовикам, что расчленил ее и сжег в лесу. Ему дали почти 10 лет колонии.

12 апреля сообщалось, что 45-летний житель Самары, который был осужден в ОАЭ, вышел на свободу и решил вернуться на родину, чтобы расправиться с женой.