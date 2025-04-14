Раскрыт простой способ снизить давление

Невролог Вайсбург посоветовал целоваться для снижения давления

Невролог Клаудио Вайсбург раскрыл простой способ снизить артериальное давление. Этим методом врач поделился в беседе с изданием Infobae.

Вайсбург посоветовал для снижения артериального давления целоваться, причем не только с партнером, но и с друзьями, родителями и детьми. «Поцелуи укрепляют связи, снижают уровень стресса, благодаря эндорфинам уменьшают физическую боль, улучшают иммунитет и повышают самооценку, активируют эмпатию, улучшают настроение и память», ─ заявил врач.

При этом, по словам медика, недостаток ласки, объятий и поцелуев приводит к социальной изоляции, повышенной тревожности и снижению когнитивных способностей. Таким образом, люди, если бы физические контакты между ними полностью отсутствовали, были бы не только холодными, но и менее здоровыми, заключил специалист.

Ранее инфекционист Вера Сережина предупредила любителей поцелуев, что через слюну могут передаваться вирусы. По словам врача, весной таким способом можно заразиться гриппом.