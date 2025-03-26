Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:32, 26 марта 2025Забота о себе

Любителей поцелуев предупредили о передающихся через слюну болезнях

Инфекционист Сережина: Через поцелуи могут передаваться герпес и ОРВИ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Через слюну могут передаваться многие вирусы, предупредила инфекционист Вера Сережина. О болезнях, которые они вызывают, она рассказала любителям поцелуев в беседе с РИАМО.

По словам врача, через поцелуй могут передаваться герпетические инфекции: цитомегаловирус, вирус простого герпеса и инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна–Барра. Вероятность возрастает, если на слизистой рта есть небольшие повреждения. «Причем герпес — это не только высыпания на губах, но и вирус, который может жить в организме годами и обостряться при стрессе или ослабленном иммунитете», — объяснила Сережина.

Весной через поцелуй особенно легко заразиться ОРВИ, гриппом, коронавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом, бактерией Helicobacter pylori, которая может вызвать гастрит и язву и передается в том числе и через общую посуду, добавила врач. Сережина также отметила, что сифилис, хламидиоз, гонорея, гепатиты В и С тоже могут передаваться через поцелуй.

Материалы по теме:
Как навсегда избавиться от клопов в квартире? Самые эффективные способы борьбы с клопами в домашних условиях
Как навсегда избавиться от клопов в квартире?Самые эффективные способы борьбы с клопами в домашних условиях
29 июня 2023
Симптомы и лечение лихорадки денге. Насколько лихорадка денге опасна для России?
Симптомы и лечение лихорадки денге.Насколько лихорадка денге опасна для России?
28 июля 2023
Как самостоятельно избавиться от блох в квартире? Эффективные средства, чтобы избавиться от блох в доме раз и навсегда
Как самостоятельно избавиться от блох в квартире?Эффективные средства, чтобы избавиться от блох в доме раз и навсегда
29 июля 2023

Чтобы снизить риск заразиться инфекционными заболеваниями, Сережина посоветовала держаться подальше от людей, у которых есть явные симптомы простуды — кашель, насморк, конъюнктивит или высыпания, — мыть руки после посещения общественных мест и не касаться лица. Также врач призвала не пользоваться чужой посудой и не игнорировать средства барьерной контрацепции.

Ранее врач-инфекционист Евгений Шаповалов предупредил, что вяленая речная рыба может содержать опасных паразитов. По его словам, эти паразиты поражают органы пищеварения.

    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ прокомментировал заявление об ударах по российским энергообъектам

    Мать отравившегося пельменями из «ВкусВилла» ребенка возмутило наказание производителя

    Хирург назвал предполагаемую стоимость пластики Надежды Бабкиной

    В офисах «Русагро» прошли обыски

    На берегу моря нашли русалку

    Следователи задержали одного из двух депутатов за избиение россиянки

    В российском городе спасли бегавшее по центру раненое дикое животное

    Володин обратился к депутатам с просьбой

    В Литве пропали американские военные

    Россияне предпочли максимально активный отдых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше