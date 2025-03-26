Любителей поцелуев предупредили о передающихся через слюну болезнях

Инфекционист Сережина: Через поцелуи могут передаваться герпес и ОРВИ

Через слюну могут передаваться многие вирусы, предупредила инфекционист Вера Сережина. О болезнях, которые они вызывают, она рассказала любителям поцелуев в беседе с РИАМО.

По словам врача, через поцелуй могут передаваться герпетические инфекции: цитомегаловирус, вирус простого герпеса и инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна–Барра. Вероятность возрастает, если на слизистой рта есть небольшие повреждения. «Причем герпес — это не только высыпания на губах, но и вирус, который может жить в организме годами и обостряться при стрессе или ослабленном иммунитете», — объяснила Сережина.

Весной через поцелуй особенно легко заразиться ОРВИ, гриппом, коронавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом, бактерией Helicobacter pylori, которая может вызвать гастрит и язву и передается в том числе и через общую посуду, добавила врач. Сережина также отметила, что сифилис, хламидиоз, гонорея, гепатиты В и С тоже могут передаваться через поцелуй.

Чтобы снизить риск заразиться инфекционными заболеваниями, Сережина посоветовала держаться подальше от людей, у которых есть явные симптомы простуды — кашель, насморк, конъюнктивит или высыпания, — мыть руки после посещения общественных мест и не касаться лица. Также врач призвала не пользоваться чужой посудой и не игнорировать средства барьерной контрацепции.

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