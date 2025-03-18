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14:35, 18 марта 2025Забота о себе

Врач предостерег россиян от рыбы с опасными червями

Инфекционист Шаповалов: В вяленой рыбе могут содержаться опасные паразиты
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В вяленой рыбе могут содержаться опасные для здоровья паразиты, предупредил врач-инфекционист Евгений Шаповалов. От употребления такой рыбы он предостерег россиян в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Шаповалова, в вяленом виде часто продают речную рыбу — леща, окуня, плотву, судака. Однако эти виды рыб часто оказываются причиной заражения различными паразитарными инфекциями. Например, они могут быть носителями широкого лентеца — опасного паразита, поражающего органы пищеварительной системы и провоцирующего кишечную непроходимость.

«Другое частое последствие заражения — выраженный дефицит витамина B12. Находясь в организме человека, лентец мешает нормальному усвоению этого вещества, что со временем приводит к развитию анемии и неврологических нарушений», — отметил врач.

Кроме того, употребление зараженной речной рыбы может привести к описторхозу — заболеванию, вызываемому паразитом, которого называют кошачьей двуусткой. Он атакует печень, желчевыводящие протоки, желчный пузырь и поджелудочную железу. Без своевременного лечения это заболевание может спровоцировать цирроз печени и повысить риски онкологических заболеваний, отметил Шаповалов.

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Чтобы спастись от заражения, врач призвал соблюдать технологию вяления: чтобы уничтожить паразитов, рыбу предварительно необходимо проморозить при очень низких температурах, желательно — не в обычной морозилке, а в промышленных морозильных камерах. В качестве альтернативы заморозке Шаповалов порекомендовал использовать посол в растворе соли определенной концентрации. «Проблема в том, что производители и любители домашней вялки нередко игнорируют эти правила. Особенно это касается продукции, купленной с рук, на рынках, у частных рыбаков или в маленьких лавках», — констатировал врач.

Ранее инфекционист Александр Дмитриев раскрыл истинную опасность кальянов. По его словам, курение кальяна может вызвать предраковое поражение рта.

Вот это да!
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