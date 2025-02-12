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14:26, 12 февраля 2025Забота о себе

Раскрыта истинная опасность кальянов

Врач Дмитриев: Курение кальяна может вызвать предраковое поражение рта
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Awesome Sauce Creative / Unsplash

Руководитель Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, врач-инфекционист Александр Дмитриев рассказал, что курение кальяна так же вредно, как и курение сигарет. Истинную опасность кальянов он раскрыл в беседе с Life.ru.

По словам Дмитриева, научно доказали, что курение кальяна вызывает значительные изменения в клетках, что может повлечь предраковое поражение полости рта и развитие тяжелых заболеваний, например, атеросклероз и хроническую обструктивную болезнь легких. Наибольший риск таится в токсическом воздействии кальянных дымов, добавил доктор.

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Также он обратил внимание на то, что при курении кальяна велик риск передачи инфекций — респираторных и герпетических вирусов. Заражение ими происходит из-за курения одного кальяна без смены мундштука разными людьми.

Ранее нарколог Марина Калюжная оценила вред вейпов по сравнению с обычными сигаретами. Она отметила, что входящим в состав вейпов ингредиентом раньше травили паразитов.

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