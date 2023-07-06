Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:21, 6 июля 2023Забота о себе

Врач оценила вред вейпов по сравнению с обычными сигаретами

Нарколог Марина Калюжная: входящим в состав вейпов ингредиентом раньше травили паразитов

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Входящим в состав вейпов ингредиентом раньше травили паразитов, рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная. Главный врач стационара «Гармония» в беседе с «Лентой.ру» оценила вред электронных сигарет и вейпов по сравнению с обычными сигаретами.

По ее словам, мнение, что электронные сигареты куда безопасней обычных из-за отсутствия никотина и пара, якобы аналогичному водяному, ошибочно. «Безопасный вейп — такой же миф, как здоровый алкоголик», — считает Калюжная.

Врач предупредила, что пар в вейпах — химический. Особенно опасным для человека является сульфат никотина. Раньше, по словам врача, его использовали в сельском хозяйстве для избавления от насекомых, а затем он перекочевал в вейпы и стал причиной поражения легких.

Материалы по теме:
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022
Что такое вейпы и насколько они опасны для здоровья: почему в России хотят ограничить использование вейпов?
Что такое вейпы и насколько они опасны для здоровья:почему в России хотят ограничить использование вейпов?
9 сентября 2022

Ароматизаторы в вейпах делают их еще более вредными, продолжила Калюжная. Они попадают в легкие и повреждают клетки. Накапливаясь, они приводят к появлению астмы, пневмонии и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, добавила врач. Негативно воздействует на здоровье и жирорастворимый витамин E, который часто встречается в вейпах. Специалистка отметила, что его вдыхание приводит к ряду осложнений, напоминающих по симптоматике пневмонию.

Болезнь с загадочным названием EVALI бушует давно. Она повреждает легкие, внешне напоминает туберкулез или пневмонию. У больного появляется одышка, кашель и гипоксемия. Ученые давно бьют тревогу из-за «безопасных» парилок

Марина Калюжнаяврач

Процент летальных исходов от этой болезни невысок, она поддается лечению. Однако, добавила Клюжная, никто не знает, какие последствия ожидают тех, кто излечился от EVALI.

Электронная сигарета, как и обычная, может стать причиной рака или инсульта

Марина Калюжнаяврач

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что зачастую электронные сигареты курят подростки и даже дети. Содержащийся в вейпах никотин ухудшает память детей, вызывает головные боли и снижает физическую активность. Помимо этого, ребенок быстро подсаживается на электронную сигарету и с большим трудом избавляется от пагубной привычки, уверяет врач.

«Вейпы ослабляют иммунитет, повреждают ткани легких и сердца, вызывают когнитивные нарушения», — резюмировала Калюжная.

Ранее нарколог Антон Масякин назвал неочевидный признак алкоголизма. Им оказалась привычка выпивать каждые выходные.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

    Дачникам предложили бороться с тлей с помощью водки

    Пожар в здании с ресторанами «ПушкинЪ» и «Турандот» попал на видео

    Перечислены самые частые поломки в московских многоэтажках

    Комбат ВСУ рассказал о потере сотни лучших бойцов за одно сражение

    Россиянам перечислили нюансы подготовки квартиры к сдаче в аренду

    Гастроэнтеролог назвала вызывающие вздутие живота продукты

    Из горящего кафе в центре Москвы начали эвакуировать более 100 человек

    Посол России в США заявил о цинизме американских СМИ из-за сообщений о ЗАЭС

    Чипированный кот нашелся за 14 тысяч километров от места регистрации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости