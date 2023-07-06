Врач оценила вред вейпов по сравнению с обычными сигаретами
Входящим в состав вейпов ингредиентом раньше травили паразитов, рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная. Главный врач стационара «Гармония» в беседе с «Лентой.ру» оценила вред электронных сигарет и вейпов по сравнению с обычными сигаретами.
По ее словам, мнение, что электронные сигареты куда безопасней обычных из-за отсутствия никотина и пара, якобы аналогичному водяному, ошибочно. «Безопасный вейп — такой же миф, как здоровый алкоголик», — считает Калюжная.
Врач предупредила, что пар в вейпах — химический. Особенно опасным для человека является сульфат никотина. Раньше, по словам врача, его использовали в сельском хозяйстве для избавления от насекомых, а затем он перекочевал в вейпы и стал причиной поражения легких.
Ароматизаторы в вейпах делают их еще более вредными, продолжила Калюжная. Они попадают в легкие и повреждают клетки. Накапливаясь, они приводят к появлению астмы, пневмонии и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, добавила врач. Негативно воздействует на здоровье и жирорастворимый витамин E, который часто встречается в вейпах. Специалистка отметила, что его вдыхание приводит к ряду осложнений, напоминающих по симптоматике пневмонию.
Болезнь с загадочным названием EVALI бушует давно. Она повреждает легкие, внешне напоминает туберкулез или пневмонию. У больного появляется одышка, кашель и гипоксемия. Ученые давно бьют тревогу из-за «безопасных» парилок
Процент летальных исходов от этой болезни невысок, она поддается лечению. Однако, добавила Клюжная, никто не знает, какие последствия ожидают тех, кто излечился от EVALI.
Электронная сигарета, как и обычная, может стать причиной рака или инсульта
Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что зачастую электронные сигареты курят подростки и даже дети. Содержащийся в вейпах никотин ухудшает память детей, вызывает головные боли и снижает физическую активность. Помимо этого, ребенок быстро подсаживается на электронную сигарету и с большим трудом избавляется от пагубной привычки, уверяет врач.
«Вейпы ослабляют иммунитет, повреждают ткани легких и сердца, вызывают когнитивные нарушения», — резюмировала Калюжная.
Ранее нарколог Антон Масякин назвал неочевидный признак алкоголизма. Им оказалась привычка выпивать каждые выходные.