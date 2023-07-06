Врач оценила вред вейпов по сравнению с обычными сигаретами

Нарколог Марина Калюжная: входящим в состав вейпов ингредиентом раньше травили паразитов

Входящим в состав вейпов ингредиентом раньше травили паразитов, рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная. Главный врач стационара «Гармония» в беседе с «Лентой.ру» оценила вред электронных сигарет и вейпов по сравнению с обычными сигаретами.

По ее словам, мнение, что электронные сигареты куда безопасней обычных из-за отсутствия никотина и пара, якобы аналогичному водяному, ошибочно. «Безопасный вейп — такой же миф, как здоровый алкоголик», — считает Калюжная.

Врач предупредила, что пар в вейпах — химический. Особенно опасным для человека является сульфат никотина. Раньше, по словам врача, его использовали в сельском хозяйстве для избавления от насекомых, а затем он перекочевал в вейпы и стал причиной поражения легких.

Ароматизаторы в вейпах делают их еще более вредными, продолжила Калюжная. Они попадают в легкие и повреждают клетки. Накапливаясь, они приводят к появлению астмы, пневмонии и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, добавила врач. Негативно воздействует на здоровье и жирорастворимый витамин E, который часто встречается в вейпах. Специалистка отметила, что его вдыхание приводит к ряду осложнений, напоминающих по симптоматике пневмонию.

Болезнь с загадочным названием EVALI бушует давно. Она повреждает легкие, внешне напоминает туберкулез или пневмонию. У больного появляется одышка, кашель и гипоксемия. Ученые давно бьют тревогу из-за «безопасных» парилок Марина Калюжная врач

Процент летальных исходов от этой болезни невысок, она поддается лечению. Однако, добавила Клюжная, никто не знает, какие последствия ожидают тех, кто излечился от EVALI.

Электронная сигарета, как и обычная, может стать причиной рака или инсульта Марина Калюжная врач

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что зачастую электронные сигареты курят подростки и даже дети. Содержащийся в вейпах никотин ухудшает память детей, вызывает головные боли и снижает физическую активность. Помимо этого, ребенок быстро подсаживается на электронную сигарету и с большим трудом избавляется от пагубной привычки, уверяет врач.

«Вейпы ослабляют иммунитет, повреждают ткани легких и сердца, вызывают когнитивные нарушения», — резюмировала Калюжная.

Ранее нарколог Антон Масякин назвал неочевидный признак алкоголизма. Им оказалась привычка выпивать каждые выходные.