Назван неочевидный признак алкоголизма

Нарколог Масякин назвал привычку выпивать каждые выходные алкоголизмом

Представление о том, что привычка выпивать каждые выходные не является алкоголизмом, ошибочно, заявил врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин. Неочевидный признак болезни он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Некоторые люди убеждены, что если употребление алкоголя происходит с пятницы по воскресенье, при этом на неделе человек не пьет, не испытывает похмелья и его психическое состояние стабильно, то это не является алкоголизмом. «Но это миф», — подчеркнул специалист.

При этом, как правило, сам человек и его окружение положительно относятся к таким алкогольным эксцессам и оправдывают потребление алкоголя как способ снятия напряжения и усталости, отметил доктор.

«Они абсолютно уверены, что потребление алкоголя находится под контролем и беспокоиться не о чем. Между тем постепенно употребление алкоголя начинает носить систематический характер, увеличивается крепость и доза потребляемых алкогольных напитков, а выходные не проходят без алкоголя. Разговоры и поведение, мысли все чаще занимает тематика алкоголя, появляется страстное желание употребить алкоголь, и не только в выходные — таким образом развивается алкогольная зависимость», — поделился Масякин.

Ранее терапевт Олеся Савельева предупредила, что распространенные вредные привычки способны сокращать жизнь на десятки лет. В частности курение — на 10 лет, а алкоголь — на 15-20.

