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11:58, 14 апреля 2025Россия

Раскрыто число вывезенных из курского приграничья россиян

МЧС: Из приграничных районов Курской области эвакуировали 776 человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: МЧС России

Из Курской области с 12 марта 2025 года эвакуировали 776 человек. Число вывезенных из приграничных районов россиян раскрыли в МЧС.

По данным ведомства, по заявкам родственников и близких удалось восстановить связь более чем с 2,2 тысячами жителей.

В МЧС заверили, что эвакуация мирных жителей из приграничья продолжается. В пунктах временного размещения остаются 6 тысяч человек, которые покинули опасные районы с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию в августе 2024 года.

«Все работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО (контртеррористической операции — прим. Ленты.ру)», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ препятствуют выводу мирных жителей из села Горналь Курской области и продолжают наносить атаки по группам эвакуации.

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