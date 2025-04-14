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14:20, 14 апреля 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев около российского региона

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 95 бойцов на белгородском направлении
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 95 бойцов на белгородском направлении. Эти и другие подробности о боях журналистам сообщили в Минобороны России.

Там подчеркнули, что российские военнослужащие подразделений группировки Север за сутки поразили четыре бригады противника в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы в Сумской области Украины.

Помимо живой силы украинские войска лишились боевой бронированной машины, орудия полевой артиллерии, трех станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) и трех автомобилей.

Ранее в публикации проекта российского военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь» появилась информация о тактике ВСУ, которые они используют около Белгородской области. По данным проекта, украинские войска стараются не использовать бронетехнику, так как российские подразделения активно уничтожают украинские бронегруппы.

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