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06:15, 14 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ в ЛНР

Марочко сообщил, что за неделю ВСУ в ЛНР потеряли более шести тысяч человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За прошедшую неделю в ходе боев в Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более шести тысяч солдат и наемников. Эти данные раскрыл военный эксперт Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили более 6 015 украинских боевиков и наемников - на 625 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — сообщил Марочко, подчеркнув, что больше всего военнослужащих противника было уничтожено в зоне ответственности Северной группировки войск.

ВСУ также понесли потери в технике — за указанный период было уничтожено 280 различных боевых машин, 67 орудий полевой артиллерии, 21 полевой склад с боеприпасами, 11 танков и 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

При этом, по словам эксперта, ВСУ не оставляют попыток контратаковать. Кроме того, они бьют по прифронтовым населенным пунктам ЛНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ активно используют дроны украинского производства для атак на ЛНР.

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