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13:43, 14 апреля 2025Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ в приграничном регионе России

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 235 бойцов в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 235 бойцов в Курской области. Такие цифры журналистам назвали в Минобороны России.

Помимо живой силы противник лишился бронетранспортера, трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, четырех минометов, а также боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

С момента вторжения в приграничный регион, добавили в оборонном ведомстве, украинские войска потеряли свыше 74 245 военнослужащих.

Ранее временно исполняющий обязанности главы комитета региональной безопасности Олег Горячев сообщил, что ВСУ целенаправленно заминировали кладбища Курской области. Он также призвал местных жителей воздержаться от посещения захоронений на Пасху.

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