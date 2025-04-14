Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 235 бойцов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 235 бойцов в Курской области. Такие цифры журналистам назвали в Минобороны России.

Помимо живой силы противник лишился бронетранспортера, трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, четырех минометов, а также боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

С момента вторжения в приграничный регион, добавили в оборонном ведомстве, украинские войска потеряли свыше 74 245 военнослужащих.

Ранее временно исполняющий обязанности главы комитета региональной безопасности Олег Горячев сообщил, что ВСУ целенаправленно заминировали кладбища Курской области. Он также призвал местных жителей воздержаться от посещения захоронений на Пасху.