Власти российского региона предупредили о заминированных ВСУ кладбищах

Власти Курской области призвали не ходить в Пасху на кладбища из-за мин ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно заминировали кладбища Курской области. Об этом предупредил временно исполняющий обязанности главы комитета региональной безопасности Олег Горячев на заседании местного правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

Он призвал местных жителей воздержаться от посещения захоронений на Пасху. «Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть», — подчеркнул представитель властей.

Горячев также напомнил, что с 15 марта в ряде населенных пунктов региона ввели ограничения на перемещение гражданских. Речь идет в том числе о сельскохозяйственных землях и лесных массивах.

Ранее военнослужащий инженерно-саперной роты рассказал, что ВСУ в Курской области маскировали взрывчатку под детские игрушки. По его словам, множество растяжек нашли на территории одного из дошкольных учреждений. На одном из шкафчиков военный заметил плюшевого слона с прикрепленным к нему тонким проводом.