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11:59, 14 апреля 2025Россия

Россиянам показали оставшиеся в Курской области тела солдат ВСУ с пометкой «18+»

Telegram-канал «Северный Ветер» показал тела солдат ВСУ, оставшихся под Курском
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Россиянам показали тела оставшиеся в Курской области тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Серию снимков с пометкой «18+» опубликовал Тelegram-канал «Северный Ветер».

На фотографиях видны тела украинских бойцов, лежащие на земле или на оборудованных для ведения боя позициях. На некоторых из них можно заметить теплую одежду — вероятно, они лежат в приграничной зоне еще с зимы. По меньшей мере одно из тел сильно обожжено, возможно, в результате взрыва.

Конкретные месте съемки не раскрываются.

Ранее в апреле жителям России показали тела солдат ВСУ, гниющие под открытым небом в Курской области. На видео попал украинский опорный пункт. Он прикрывал логистический маршрут противника, связывающий гарнизон ВСУ в российском приграничье с Сумской областью.

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