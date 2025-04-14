Telegram-канал «Северный Ветер» показал тела солдат ВСУ, оставшихся под Курском

Россиянам показали тела оставшиеся в Курской области тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Серию снимков с пометкой «18+» опубликовал Тelegram-канал «Северный Ветер».

На фотографиях видны тела украинских бойцов, лежащие на земле или на оборудованных для ведения боя позициях. На некоторых из них можно заметить теплую одежду — вероятно, они лежат в приграничной зоне еще с зимы. По меньшей мере одно из тел сильно обожжено, возможно, в результате взрыва.

Конкретные месте съемки не раскрываются.

Ранее в апреле жителям России показали тела солдат ВСУ, гниющие под открытым небом в Курской области. На видео попал украинский опорный пункт. Он прикрывал логистический маршрут противника, связывающий гарнизон ВСУ в российском приграничье с Сумской областью.

