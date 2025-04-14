Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:26, 14 апреля 2025Моя страна

Россияне заметили загадочное свечение в небе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жителям Воронежа объяснили загадочное свечение в небе над городом. Материал на эту тему публикует портал «Блокнот».

В ночь на 14-е апреля в небе над Воронежем россияне увидели необычное оранжевое свечение. Основатель местного астрономического сообщества Astro_VRN Дмитрий Лавров объяснил, что на самом деле так ночью светятся теплицы, в которых выращивают помидоры.

«Так светятся теплицы, которые находятся чуть дальше Семилук. Сейчас как раз весна. Поэтому там готовят рассаду к новому урожаю и, соответственно, досвечивают ее, чтобы она росла быстрее и была крепче», — пояснил специалист и добавил, что свечение образовалось из-за погодных условиях.

«Вчера была низкая облачность и туман. Скорее всего поэтому свет от освещения теплицы сильно рассеивался в атмосфере и зарево было особенно ярким. В ясную погоду столб света уходит в небо и его не так заметно», — подытожил собеседник издания.

Ранее в апреле россияне также стали свидетелями редчайшего природного явления.

    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили удар по цели в центре Сум. Лавров заявил, что там была «очередная сходка» командиров ВСУ с западными коллегами

    В сети обругали присутствие Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на Coachella

    Подозреваемому в коррупции проректору российского медуниверситета изменили меру пресечения

    Зеленский подписал закон о скидке от военкомата при оплате штрафа

    Россиянка занялась продажей холодильника и неожиданно нашла сокровище

    В России оценили опасность 200-килограммового дрона ВСУ

    Опровергнут миф о пользе стакана воды с лимоном по утрам

    Попросившая у Путина гражданство журналистка из Канады объяснила причины этого поступка

    Трамп заявил об ожидании «очень хороших предложений» по урегулированию на Украине

    Стало известно о рассмотрении запроса посла Дамаска на убежище

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше