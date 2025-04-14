Россиянин намеренно сбил соседей и был приговорен к 14 с половиной годам колонии

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 14,5 года за покушение на соседку

В Краснодарском крае суд приговорил к 14,5 года колонии строгого режима уроженца Самарской области, который намеренно, находясь за рулем автомобиля, наехал на пару соседей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 105 и 264.1 УК РФ. С него взыскали полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Осужденный свою вину не признал, но извинился перед потерпевшей. Ранее фигурант был судим за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью 30 сентября 2024 года пьяный подсудимый поссорился с соседями по СНТ «Дубравушка» в Лазаревском районе Сочи, потому что они сделали ему замечание насчет громкой музыки, доносящейся из его машины. В результате мужчина разогнал автомобиль и наехал на пару. Его действия привели к тому, что женщина оказалась прикована к инвалидному креслу.

Ранее в Хабаровске суд приговорил к 15 годам лишения свободы 21-летнего иностранца, сбившего на автомобиле полицейских.