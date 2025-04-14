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07:52, 14 апреля 2025Путешествия

Россиянка описала праздничные традиции в Германии фразой «нам такое трудно понять»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала в Германии и описала местные праздничные традиции фразой «нам такое трудно понять». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что 1 сентября в этой европейской стране не считается праздничным днем, и немецкие дети не ходят в школу с цветами. «Дарить цветы учителям здесь не принято от слова совсем, а торжественное открытие учебного года заменяет концерт или праздничная служба в церкви, куда отправляются семьи верующих», — пояснила она.

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Кроме того, в отличие от россиян, немцы не особо чествуют наступление Нового года, зато целый месяц празднуют Рождество. Детей в этот период «заваливают подарками».

Еще одна странная для россиян традиция Германии — отмечать юбилеи в отелях. «О расходах договариваются заранее: чаще всего, каждый гость платит за себя сам — за номер, за еду, в том числе и на праздничном обеде или ужине», — пояснила путешественница.

Россиянка добавила, что немцы не любят сюрпризов и заказывают подарки заранее. «Не бойтесь, что он попросит звезду с неба — в немецком культурном коде прочно закреплен список презентов, которые можно дарить, сколько они могут стоить, а также список поводов, по которым это уместно делать», — предупредила она.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Германии, побеседовал с живущей там соотечественницей и описал некоторые местные законы фразой «русскому не понять». В частности, его удивило, что в этой стране нужно оформлять ежегодную страховку на собаку в размере примерно 100 евро (около 9,6 тысячи рублей).

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