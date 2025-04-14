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14:31, 14 апреля 2025Россия

Россиянка ушла на СВО и стала должницей с арестованными счетами

Жительница Челябинска ушла на СВО, в это время на ее счет наложили арест
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жительница Челябинска ушла на специальную военную операцию (СВО) и стала должницей с арестованными счетами. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на соцсети россиянки.

До отбытия в зону боевых действий Светлана Гореликова проживала в общежитии. Вернувшись домой, она увидела адресованные ей долговые документы. Счет россиянке выставила управляющая компания — она даже подала на женщину в суд, который арестовал счета россиянки.

Гореликова утверждает, что управляющая компания не могла не знать о ее уходе на СВО. «Я оплатила, но пристав Колбина все равно заблокировала счета, и уже несколько суток я не могу дозвониться ни до нее, ни до ее начальства», — пояснила она.

Издание направило в управляющую компанию запрос. На момент публикации материала ответ на него не получен.

Ранее в Тюменской области коллекторы пришли к семье участника СВО, не вернувшегося из зоны боевых действий. Оказалось, что он был должен одному из российских банков. При этом действующим законодательством предусмотрено аннулирование долгов бойцов СВО в случае их смерти.

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