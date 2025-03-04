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10:17, 4 марта 2025Россия

Коллекторы пришли к семье погибшего на СВО бойца. Военный накопил долг по кредитной карте

Под Тюменью с наследников погибшего на СВО бойца потребовали 256 тысяч рублей
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ялуторовском районе Тюменской области коллекторы пришли к наследникам павшего на специальной военной операции (СВО) бойца. Как сообщили представители пресс-службы региональных судов, они остались ни с чем.

Выяснилось, что мужчина открыл кредитную карту «Тинькофф Банка» в мае 2023 года. Впоследствии по ней образовалась задолженность. «Компания обратилась в суд с требованием о возврате средств, однако ответчиками были наследники мужчины», — разъяснили в ведомстве.

К тому моменту житель Тюменской области получил смертельное ранение в ходе выполнения задачи в Донецкой народной республике. Сумма долга составляла почти 256 тысяч рублей, однако эти деньги компания не получила. Согласно законодательству, если должник не вернулся с СВО, то его обязательства по кредитам аннулируются.

В иске было отказано.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Самаре добились снятия ареста со счета участника СВО

В 2024 году в Самаре участник СВО обратился в прокуратуру с жалобой на действия судебных приставов, которые арестовали его счета из-за долга почти в миллион рублей, что едва не лишило мужчину выплат от государства.

Сообщалось, что 50-летний военнослужащий имел кредитную задолженность на общую сумму 860 тысяч рублей, было возбуждено три производства о взыскании долга. После ареста счетов мужчина потерял возможность получить положенные ему выплаты за участие в СВО. Неоднократные обращения в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) на ее решение не повлияли, и россиянин обратился в прокуратуру.

В результате прокурор внес представление руководителю управления ФССП по области, что привело к снятию ареста с банковского счета военнослужащего и возврату положенных ему денежных средств.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Татарстане военный не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов

В 2024 году также стало известно, что военный из Татарстана не получал выплаты из-за долгов по кредитным платежам. На счета 48-летнего мужчины наложили арест, и военный не мог получить положенные ему по закону выплаты за участие в СВО.

Боец несколько раз обращался в службу судебных приставов с просьбой приостановить исполнительные производства и снять арест со счета, но реакции не последовало. Тогда мужчина обратился в прокуратуру.

В результате арест с банковского счета бойца СВО сняли, исполнительные производства приостановили, удержанные деньги вернули.

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