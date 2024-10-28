Участник СВО едва не лишился выплат из-за долга почти в миллион рублей

В Самаре прокуратура добилась снятия ареста со счета участника СВО

В Самаре участник специальной военной операции (СВО) обратился в прокуратуру с жалобой на действия судебных приставов, которые арестовали его счета из-за долга почти в миллион рублей, что едва не лишило мужчину выплат от государства. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Как выяснилось, в отношении 50-летнего военного возбуждено три производства о взыскании с него кредитной задолженности на общую сумму 860 тысяч рублей. После ареста счетов мужчина потерял возможность получить положенные ему выплаты за участие в спецоперации. Неоднократные обращения в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) на ее решение не повлияли, и россиянин обратился в прокуратуру.

В результате прокурор внес представление руководителю управления ФССП по Самарской области, что привело к снятию ареста с банковского счета военнослужащего и возврату положенных ему денежных средств.

Ранее житель Урала отправился в зону проведения специальной военной операции из-за долга в размере 2,2 миллиона рублей по алиментам перед ребенком. После того как судебные приставы пригрозили мужчине уголовной ответственностью, он заключил контракт с Минобороны России.